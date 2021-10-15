Çorlu'da atık kağıt işçilerine operasyon: 112 gözaltı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde atık kağıt işçisi yabancı uyruklulara yönelik operasyonda 112 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, ülkeye yasa dışı yollardan giren ve ilçede 'çekçek' diye tabir edilen araçlarla çöplerden atık toplayan yabancı uyruklulara yönelik saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi.
150 polisin katıldığı operasyonda, yabancı uyruklu kişilerin barındığı ve atıkları götürdükleri yerler basıldı. Operasyonda 112 kişi gözaltına alınırken, çekçeklere el konuldu.
Emniyet'e götürülen 112 kişinin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. Çekçekler ise belediyeye teslim edildi.
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