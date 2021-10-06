Ataşehir'de gece yarısı baskınları: 200'e yakın atık kağıt işçisi gözaltına alındı
Ataşehir'de polis ve belediye ekipleri, atık kağıt işçilerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınarak Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü.
Ataşehir ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen atık kağıt işçilerine yönelik 49 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyona Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Ataşehir Belediyesi ekipleri katıldı.
Operasyonda 200'e yakın yabancı uyruklu atık kağıt işçisi gözaltına alındı. İş makinalarının da kullanıldığı operasyonda kağıt toplanılan alanlar yıkılarak arama yapıldı. Aramalar sonucunda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu.
Gözaltına alınanlar üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü.
İşlemleri tamamlanan mültecilerin sınır dışı edileceği öğrenildi. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- LC Waikiki'nin patronundan uyarı
- Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor!
- Mustafa Keser'den çok sert Bülent Ersoy açıklaması
- Pfizer-BioNTech aşısı olanlar dikkat
- 'Bölücü kebapçıların işsizlikte payı var'
- Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?
- Kahraman hakkında harekete geçildi
- Badeci şeyh hakkında Rıza var kararı
- Kurdaki asıl sıçrama için tarih verdi
- Ünlü futbolcunun eşi hayatını kaybetti!