Atık kağıt işçileri, polis baskınlarına karşı Ümraniye'de basın açıklaması düzenledi

06 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Fotoğraf: Kurtuluş Arı

İstanbul Valiliği’nin kâğıt toplayıcılığını yasaklaması sonrası Ümraniye Dudullu’daki Kadosan Oto Sanayii’nde bulunan depolarına bir kez daha polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlenen atık kâğıt işçileri dün bir basın açıklaması yaptı.

Öceki günkü polis müdahalesinde gözaltına alınan 3 kişi dün tutuklandı.

‘PROJELER ÜRETİN’

Basın açıklamasını okuyan kâğıt işçisi, atanmamış biyoloji öğretmeni Mahmut Aytar belediyelere, valilik ve Çevre Bakanlığı’na seslenerek, “Bir an önce bu baskınlardan vazgeçin. Bir sorun varsa bu sorunu konuşarak çözmek için kâğıt toplayıcıları muhatap alın. Daha yasal mevzuatlar bile yokken bu işin cefasını çeken kâğıtçıları yok etmek için değil, sisteme entegre etmek için projeler üretin” diye konuştu.Medyada kendileri hakkında “şehir eşkıyası” şeklinde haberler yapılmasının kendilerini üzdüğünü belirten işçiler, “Biz şehir eşkıyası değiliz, asıl eşkıya emeğimize göz dikenlerdir. Biz bu vatanın evladıyız” tepkisini gösterdi.

Kadosan’daki atık kâğıt depoları İstanbul’un en büyük depolarından biri. İşçiler, 80 deponun bulunduğunu ve yaklaşık 3 bin işçinin buradan ekmek yediğini belirterek, depoları kapanırsa binlerce kişinin işsiz kalacağını söylüyor. İşçilerin büyük bir çoğunluğunu Urfa Siverek’ten gelenler, Afganlar, Suriyeliler ve diğer göçmenler oluşturuyor. İşçiler ayda 2 bin- 2 bin 500 TL arasında bir gelirleri olduğunu belirtiyor.

‘ÜNİVERSİTEYE GİTMEK İSTİYORUM’

Konuştuğumuz 15 yaşındaki lise öğrencisi işçi Nusret A, Siverek’ten çalışmak için 15 gün önce gelmiş. Okul masrafı için çalıştığını söyleyen Nusret A,“Mecburuz bu işi yapmaya. Ekmek parası için yaşıyoruz. Bakın halimizi görün, yoksuluz. Üniversiteye gitmek istiyorum. Ne olursa onu okuyacağım. Yeter ki bir iş bulayım. Günde 10-12 saat çalışıyorum, yürüyorum. Gece 02.00’lere kadar çalışıyoruz. Gelip uyuyup sabah tekrar gidiyoruz. Zabıtalar bizi yakalıyor. Bir keresinde az kalsın döveceklerdi” dedi.

‘KİMSE BU ÇÖPÜ TERCİH ETMEZ’

İşçilerden Mehmet Uzun ise, “Buradaki insanların yüzde 80’i diplomalı. Atanamayan insanlar mecbur kalıp çocuğunu ailesini geçindirebilmek için bu işi yapıyorlar. İnsanlara bir iş sağlansa kimse bu işi yapmaz. Keyfimizden gelip insanların çöpe attıklarından geçimimizi sağlamaya çalışmıyoruz. Kimse bu çöpü tercih etmez” dedi.

Siverekli Abdulaziz Işık, “15 senedir kağıt işiyle uğraşıyorum, 21 yaşındayım. 7 yaşımdan beri bu işteyim. Hemen her gün Üsküdar ve Ümraniye çevresinde zabıtalar gelerek kağıt toplama arabalarımızı gasp ediyor” ifadelerini kullandı. Yine Siverekli olan işçi, Abbas Çiçek ise şöyle konuştu: “Hırsızlık yapsak bizi böyle engellemezler. Biz 11 kardeşiz. Kız kardeşlerim de mevsimlik tarım işçisi. Biz de mecburen buraya geliyor. Buradaki yatma yerlerimizi görseniz nasıl bir yer.”

‘İZİN VERMEYECEĞİZ’

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendillioğlu, dün depolarının önünde yaptığı açıklamada “Bizi yaşamın kıyısı olan çöplere kadar sürükleyenlerin bizi buradan uçuruma yuvarlamalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

‘BİZ DE BU MEMLEKETİN ÇOCUĞUYUZ’



İşçilerden Ali, “Buraya belediye başkanı, vali gelip sizin derdiniz ne diye sorsalardı. Bir çözüm bulmaya çalışsalardı. Bunu da yapmıyorlar. Kimse gelmiyor, sadece bize baskın yapıyorlar. Nereye gidelim? Önceki gün gelip bize biber gazıyla saldırdılar. Biz de bu memleketin çocuğuyuz. Biz eşkıya değiliz. Bize dokunmasınlar bıraksınlar, çalışalım. Gerekirse bizden vergi de alsınlar” ifadelerini kullandı.