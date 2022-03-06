Çorlu’da kaza sonrası bıçaklı sopalı kavga: 5 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 4. Sokak’ta meydana geldi.
İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sokak üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Küçük çaplı maddi hasarlı kaza sonrası iki tarafın sözlü tartışması kavgaya dönüştü.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada H.A., O.A., M.A., A.G. ve Ö.A. yaralandı. Polis ekiplerinin kavgaya müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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