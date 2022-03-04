Arnavutköy'de uçan tekmeli, kaldırım taşlı kavga kamerada
Arnavutköy'de ara sokakta kavga eden gençler birbirine uçan tekme, yumruk ve kaldırım taşları ile saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Nişan Sokak üzerinde yaklaşık 30 kişinin karıştığı kavga çıktı.
Nedeni bilinmeyen kavga da birbirine uçan tekme, yumruk ve kaldırım taşları ile saldıran gençler cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kavga esnasında bir kaldırım taşının park halindeki otomobile geldiği de görüntülere yansıdı.
Video Haberler
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
En Çok Okunan Haberler
- 'Saray kabinesi tel tel dökülüyor!'
- Ünlü isimlerden 'müzik yasağı' tepkileri
- 'Yaşananları hiçbirimiz hak etmedik'
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Beşiktaş'ın eski golcüsüne sürpriz görev!
- Tunç Soyer'den akaryakıt zamlarına tepki
- İstifanın ardından çarpıcı iddia
- Ukrayna'dan Türkiye'ye sığınan Jamala, süreci anlattı
- Barcelona'dan 'Galatasaray' yazısı!
- Ethem Sarısülük başvurusunda skandal karar