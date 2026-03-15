Çorum'da 3'üncü kattan düşen Alzheimer hastası yaşamını yitirdi!

15.03.2026 08:59:00
DHA
İskilip ilçesinde 82 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Uludağ, apartmanın 3’üncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahabey Mahallesi Yüzüncü Yıl Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; partmanın 3'üncü katındaki dairede yaşayan Alzheimer hastası Ramazan Uludağ (82), henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden düştü. Uludağ’ın yerde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uludağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Uludağ'ın cenazesi, otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

