'Balkondan düşen' Ece Kılıçaslan'ın şüpheli ölümüne ilişkin dava görüldü: Sanık Acar beraat etti, dosya üst mahkemeye taşınıyor!

İstanbul’da 16 Mart 2022’de Ece Kılıçaslan evindeki balkondan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirdi.

Ece Kılıçaslan’ın eşi Erol Acar hakkında “eşi kasten öldürmek” suçundan açılan davanın duruşması önceki gün görüldü.

Savcı, sanık hakkında “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Bugün görülen duruşmada, mahkeme heyeti itmeye dair kuvvetli şüphe olduğuna ancak şüphe üzerine hüküm kurulmayacağını belirterek Acar hakkında beraat kararı verdi.

"ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ EDECEĞİZ"

Cumhuriyet, gelişmelere ilişkin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kılıçaslan’ın avukatı Bilge Türköz ile konuştu.

Türköz, "Kati bir adli fizik mekanik raporuna rağmen, kuvvetli şüpheye dayalı olarak hüküm kurulamayacağının söylenmesi ve beraat kararı verilmesi hatalıdır. Kuvvetli şüphe ile açılan bu davanın kovuşturma sürecinde kati bir delille itme olgusu ispatlanmıştır. Üst mahkemeye itiraz edeceğiz" dedi.

Öte yandan hazırlanan bilirkişi raporunda Ece Kılıçaslan’ın balkon kapısı önünde yüzü arka bahçeye dönük şekildeyken yarım açılan balkon kapısından bir başkası tarafından omzundan itilmesi sonucu düştüğü yer almıştı.