Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem

Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem

8.04.2026 10:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem

Çorum'un Bayat ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum'un Bayat ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 

Bu sabah saat 10.20'de meydana gelen depremin derinliği ise 11.01 kilometre olarak ölçüldü.

Depremde olası can vey amal kaybına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

 

