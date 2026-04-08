Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum'un Bayat ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Bu sabah saat 10.20'de meydana gelen depremin derinliği ise 11.01 kilometre olarak ölçüldü.
Depremde olası can vey amal kaybına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 8, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Bayat (Çorum)
Tarih:2026-04-08
Saat:10:20:13 TSİ
Enlem:40.83639 N
Boylam:34.16472 E
Derinlik:11.01 km
