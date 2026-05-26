Çorum'da bıçaklı saldırı: 17 yaşındaki iki çocuk yaralandı

26.05.2026 09:27:00
Güncellenme:
DHA
Çorum'da 17 yaşındaki 2 çocuk, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısında yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde’de dün akşam U.G. (17) ile B.Ç. (17), tanımadıkları kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İki çocuk darbedildikten sonra ayaklarından bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan çocuklar olay yerinden uzaklaşarak yakınlarını aradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, yaralı çocukların ifadeleri doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

