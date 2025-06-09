Çorum'da silahlı kavgada kan aktı: Biri polis, 2 yaralı!

Çorum’da Elmalı köyü yakınlarında bulunan hobi bahçelerinde,
araç içerisinde alkol aldığı iddia edilen 4 kişi ile bahçe sahipleri arasında
tartışma yaşandı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kimliği belirsiz
şahıslar tarafından ateş açıldı. Silahlı kavgada, Amasya Suluova İlçe Emniyet
Müdürlüğünde görevli polis memuru B.B. (43) ile F.T. (33) isimli vatandaş
yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Olay sonrası 2 şüpheli, Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 24.
Sokak'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.
Diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü
belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.