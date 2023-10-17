Çorum İl Sağlık'ta 'mobbing' iddiası: Şikâyet dilekçesi verdi, bir yılda dört kez tayini çıktı!
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Bahadır Ünlü’nün kendisine mobbing uyguladığını iddia eden kadrolu güvenlik görevlisi Tarık Aktaş, bakanlığa dava açtı.
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kadrolu güvenlik görevlisi Tarık Aktaş mobbinge uğradığını belirterek Sağlık Bakanlığı’na dava açtı.
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Bahadır Ünlü’nün kendisine mobbing uyguladığını iddia eden Aktaş, “2018’de güvenlik görevlisi olarak taşerondan kadroya geçtim ve bu andan itibaren sorunlar yaşamaya başladım. Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Bahadır Ünlü, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’nün kuzeni. Onların siyasi görüşüne yakın değilim diye üstümde baskı kuruldu. İşimden istifa etmemi sağlayıp kendi istedikleri kişiyi işe aldıracaklardı. Buna direndim. 2022 Ağustos ayında mobbing dilekçesi yazdım. Bu dilekçemin ardından görev yerim bir yılda dört kez değiştirildi” dedi.
Sağlık müdürlüğünden
yapılan açıklamada ise Tarık
Aktaş’ın amirlerine hakaret
ettiği, tehditlerde bulunması
nedeniyle ceza aldığı, iş
yerindeki davranışlarından
dolayı görev yerlerinde
değişiklik yapıldığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nilgün Belgün'den 'Metin Akpınar' açıklaması
- Polat çifti emniyete gitti: Plaka detayı dikkat çekti!
- Bakan Tunç'tan 'ihbar dilekçesi' açıklaması
- 'Müjde' ikramiyeye bir darbe daha!
- Özgür Özel'den yanıt geldi!
- Konut alımında hisseli satış dönemi
- Duygu Nebioğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar!
- İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'ittifak' yanıtı
- Ücretsiz ulaşıma kısıtlama
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!