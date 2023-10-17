Çorum İl Sağlık'ta 'mobbing' iddiası: Şikâyet dilekçesi verdi, bir yılda dört kez tayini çıktı!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 04:00

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kadrolu güvenlik görevlisi Tarık Aktaş mobbinge uğradığını belirterek Sağlık Bakanlığı’na dava açtı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Bahadır Ünlü’nün kendisine mobbing uyguladığını iddia eden Aktaş, “2018’de güvenlik görevlisi olarak taşerondan kadroya geçtim ve bu andan itibaren sorunlar yaşamaya başladım. Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Bahadır Ünlü, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’nün kuzeni. Onların siyasi görüşüne yakın değilim diye üstümde baskı kuruldu. İşimden istifa etmemi sağlayıp kendi istedikleri kişiyi işe aldıracaklardı. Buna direndim. 2022 Ağustos ayında mobbing dilekçesi yazdım. Bu dilekçemin ardından görev yerim bir yılda dört kez değiştirildi” dedi.

Sağlık müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Tarık Aktaş’ın amirlerine hakaret ettiği, tehditlerde bulunması nedeniyle ceza aldığı, iş yerindeki davranışlarından dolayı görev yerlerinde değişiklik yapıldığı aktarıldı.

