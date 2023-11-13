Çorum’da 59 şişe kaçak içki ele geçirildi

Yayınlanma: 13.11.2023 - 18:16

Güncelleme: 13.11.2023 - 18:16

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak ve sahte içki ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde bir araçta yapılan aramada sahte bandrollü olduğu tespit edilen 59 şişe kaçak viski ve 100 adet boş şişe ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, kaçak ve sahte içki ile mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği vurgulandı.