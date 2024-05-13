Çorum'da bıçaklı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Çorum’da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 20:33
Çorum'da bıçaklı ve sopalı kavga: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Irak uyruklu Haider Nama (49) ve Hasan Neamah (51) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, iki grubun sopalarla birbirine saldırması yer aldı.


çorum haberleri kavga haberleri bıçaklı kavga haberleri

İlgili Haberler

Bursa'da piknik alanında 'satırlı' masa kavgası!

Bursa'da piknik alanında 'satırlı' masa kavgası!
Pazarcılar arasında 'kız alıp verme' kavgası: 4 yaralı

Pazarcılar arasında 'kız alıp verme' kavgası: 4 yaralı
Babayla oğulun kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı

Babayla oğulun kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bankaların 'faiz' aldatmacası... Mevduat faizlerinde yeni dönem!

Bankaların 'faiz' aldatmacası... Mevduat faizlerinde yeni dönem!
Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali ‘Uzay Macerası’ temasıyla başladı!

Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali ‘Uzay Macerası’ temasıyla başladı!
Tartışma yaratan o fotoğrafa CHP'den yorum: 'Samimi bir ortamda...'

Tartışma yaratan o fotoğrafa CHP'den yorum: 'Samimi bir ortamda...'
Rüzgar Erkoçlar dans eden eşi Tuğba Beyazoğlu’ndan gözlerini alamadı!

Rüzgar Erkoçlar dans eden eşi Tuğba Beyazoğlu’ndan gözlerini alamadı!
Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'

Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel’i ifşa etti: ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel’i ifşa etti: ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Kova burcu yorumu