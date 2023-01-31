Çorum'da dehşet: Kardeşi ile yeğenini sokak ortasında tüfekle vurdu

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 09:34

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 09:34

Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde, gece aralarında borç nedeniyle husumet bulunan Ş.K., kardeşi Hasan K. ve diğer kardeşinin oğlu olan yeğeni Kemal G., sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., av tüfeğiyle kardeşi ve yeğenine ateş edip kaçtı. Bacak ve kasıklarından yaralanan Hasan K. ile Kemal G., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, Ş.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.