Çorum'da dehşet: Kardeşi ile yeğenini sokak ortasında tüfekle vurdu
Çorum'da Ş.K. (43), borç meselesinden husumetli olduğu kardeşi Hasan K. (30) ile yeğeni Kemal G.'yi (33) sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak yaraladı.
Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde, gece aralarında borç nedeniyle husumet bulunan Ş.K., kardeşi Hasan K. ve diğer kardeşinin oğlu olan yeğeni Kemal G., sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.
ATEŞ EDİP KAÇTI
Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., av tüfeğiyle kardeşi ve yeğenine ateş edip kaçtı. Bacak ve kasıklarından yaralanan Hasan K. ile Kemal G., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Polis, Ş.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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