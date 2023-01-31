Çorum'da dehşet: Kardeşi ile yeğenini sokak ortasında tüfekle vurdu

Çorum'da Ş.K. (43), borç meselesinden husumetli olduğu kardeşi Hasan K. (30) ile yeğeni Kemal G.'yi (33) sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 09:34
Çorum'da dehşet: Kardeşi ile yeğenini sokak ortasında tüfekle vurdu
Abone Ol google-news

Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde, gece aralarında borç nedeniyle husumet bulunan Ş.K., kardeşi Hasan K. ve diğer kardeşinin oğlu olan yeğeni Kemal G., sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., av tüfeğiyle kardeşi ve yeğenine ateş edip kaçtı. Bacak ve kasıklarından yaralanan Hasan K. ile Kemal G., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, Ş.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


kardeş Yeğen çorum

İlgili Haberler

Hatay'da pompalı tüfekle yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Hatay'da pompalı tüfekle yaralanan kişi yaşamını yitirdi
Portakal bahçesinde tüfekle vuruldu, 8 gün sonra yaşamını yitirdi

Portakal bahçesinde tüfekle vuruldu, 8 gün sonra yaşamını yitirdi
Bacağından havalı tüfekle vurulan yavru kedi, topal kaldı

Bacağından havalı tüfekle vurulan yavru kedi, topal kaldı

En Çok Okunan Haberler