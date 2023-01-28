Hatay'da pompalı tüfekle yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 06:55

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 06:56

Burnaz yolu üzerindeki narenciye bahçesinde Hakan Gör (44) ile Y.Ö. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ö, pompalı tüfekle Gör'e ateş açtı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Gör, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay sonrası kaçan şüpheli Y.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.