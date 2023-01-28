Hatay'da pompalı tüfekle yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Hatay'ın Erzin ilçesinde pompalı tüfekle yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 06:55
Hatay'da pompalı tüfekle yaralanan kişi yaşamını yitirdi
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Burnaz yolu üzerindeki narenciye bahçesinde Hakan Gör (44) ile Y.Ö. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ö, pompalı tüfekle Gör'e ateş açtı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Gör, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay sonrası kaçan şüpheli Y.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.


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