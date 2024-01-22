Çorum'da dehşet: Tartıştıkları otopark işletmecisini vurdular

Çorum’da otopark işletmecisi Ömer Ö.(27), tartıştığı E.Ö. (25) ve E.S. (24) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:07
Çorum'da dehşet: Tartıştıkları otopark işletmecisini vurdular
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Üçtutlar Mahallesi Osmancık 8.Sokak’ta yer alan bir otoparkta, dün saat 22.00 sıralarında otopark işletmecisi Ömer Ö. ile E.Ö. ve E.S.arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ömer Ö. tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ömer Ö., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri silahla yaralama olayının yaşandığı yerde çalışma yaptı ve çok sayıda boş kovan buldu.

Asayiş Şube ekipleri yapılan çalışma sonucu şüphelilerden E.Ö'yü gözaltına aldı. Kaçan E.S.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.


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