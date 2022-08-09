Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

AA
09 Ağustos 2022 Salı, 17:43
Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Necdet Karaduman (56) idaresindeki 19 AAT 387 plakalı otomobil, Çorum-Alaca kara yolu İbrahim köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Necdet ile otomobildeki Nesibenur Karaduman (24) ve 2 yaşındaki Yusuf Buğra Kılıç yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün umre ziyareti için gerekli evrakı tamamlamak üzere Alaca ilçesine gittiği öğrenildi.


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