Temmuzda trafik kazalarında 260 kişi öldü

09 Ağustos 2022 Salı, 14:10

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, temmuz ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Türkiye genelinde 213'ü ölümlü, 18 bin 693'ü yaralanmalı, 22 bin 857'si hasarlı olmak üzere toplam 41 bin 763 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 30 bin 297 kişi yaralandı, 260 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 7 ayında trafik kazalarında ölenlerin sayısı 1180'e çıktı.

EN ÇOK KAZA TRAFİK KAZASI, İSTANBUL'DA OLDU

Temmuz ayında en çok kaza trafik kazası, İstanbul'da oldu. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı toplam 4 bin 503 kaza meydana geldi, bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın yaşandığı şehirler ise Ardahan, Bayburt ve Hakkari oldu. Temmuzda 19 bin 254 sürücü de alkollü olarak araç kullanırken yakalandı. Denetimlerde 1 milyon 661 bin 318 trafik cezası uygulanırken, 108 bin 676 araç ise trafikten menedildi.

Öte yandan trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları, şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."