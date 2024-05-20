Çorum'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga: 2 kişi bıçaklandı

Çorum'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi bıçakla yaralandı.

AA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:17
Çorum'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası kavga: 2 kişi bıçaklandı
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Alınan bilgiye göre, derbinin ardından Gazi Caddesi'nde iki taraftar grup arasında kavga çıktı.

Kavgayı ayırmak isteyen ve üzerlerinde Galatasaray forması olan M.K.A. (19) ve H.K.A. (17), kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısında yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.


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