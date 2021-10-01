Çorum’da genelev yıkımında gerginlik
Çorum’da kamulaştırılan genelevin yıkımında 2 bina sahibi ile belediye görevlileri arasında gerginlik çıktı. Kepçenin önünde durarak yıkımları engellemeye çalışan 2 kişi, polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Ekipler, iş makineleriyle yıkımlara devam etti.
Kent merkezi dışında Akkent Mahallesi’nde bulunan genelev için Çorum Belediyesi’nce kamulaştırma kararı alındı.
Kararın ardından boşaltılan genelevdeki 12 binadan 7’si yıkıldı. Belediye bağlı ekipler, çevik kuvvet eşliğinde sabah saatlerinde yıkılması gereken diğer 5 binanın bulunduğu bölgeye geldi. İş makineleri eşliğinde yıkımlar başlarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yıkımın devam ettiği sırada kamulaştırmada anlaşma sağlayamadıklarını öne süren 2 bina sahibi, yıkıma engel olmak isteyince, belediye görevlileriyle tartıştı. Kepçenin önünde durarak yıkımı engellemeye çalışan bina sahibi 2 kişi ile görevliler arasında gerginlik yaşandı. Polisin müdahale ettiği bina sahipleri, bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler, daha sonra iş makineleri ile yıkım çalışmalarına devam etti. Yıkımların, 1 haftada tamamlanacağı belirtildi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Çorum Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada “Tüm Çorum kamuoyunun uzun zamandan beri yakından takip ettiği ve yıkılması yönünde taleplerin iletildiği, zamanla yerleşim yeri içerisinde kalan bu yer, toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu alan, toplu konut alanı ve sonradan kurulan 6 okula yakınlığı ile de çokça şikayete söz konusu olmaktaydı. Bu yıkımla birlikte yıllardan beri tüm Çorum kamuoyunun beklentisi gerçekleşmiş oldu” denildi.
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