Çorum’da iş makinesi yüklü TIR devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
Çorum’un Kargı ilçesinde iş makinesi taşıyan TIR'ın devrilmesi sonucu İl Özel İdaresi’nde görevli 2 işçi hayatını kaybetti.
Kaza, Kargı Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rüstem Özdemir yönetimindeki iş makinesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada İl Özel İdaresi’nde görevli sürü Rüstem Özdemir ile yanında bulunan Yücel Sakallı hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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