Çorum’da iş yerine ateş açıldı: 1 yaralı
Çorum’da bir iş yerine ateş açıldı. Olayda 1 kişi yararlanırken, park halindeki araçta zarar gördü.
Kunduzhan Caddesi’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler burada bulunan bir iş yerine ateş açtılar. Açılan ateş sonucunda S.D. isimli şahıs yararlanırken park halindeki çekici araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar kayıplara karıştı.
Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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