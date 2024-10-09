Çorum’da iş yerine ateş açıldı: 1 yaralı

Çorum’da bir iş yerine ateş açıldı. Olayda 1 kişi yararlanırken, park halindeki araçta zarar gördü.

Çorum’da iş yerine ateş açıldı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 08:39

Kunduzhan Caddesi’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler burada bulunan bir iş yerine ateş açtılar. Açılan ateş sonucunda S.D. isimli şahıs yararlanırken park halindeki çekici araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar kayıplara karıştı.

Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.


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