Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.
Nuran Ç'nin (38) kullandığı otomobil, Gülabibey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde refüje çarptı.
Sürücü, çarpmanın etkisiyle araçtan fırladı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Nuran Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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