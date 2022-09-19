Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

AA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 15:43
Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Nuran Ç'nin (38) kullandığı otomobil, Gülabibey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde refüje çarptı.

Sürücü, çarpmanın etkisiyle araçtan fırladı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Nuran Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 


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