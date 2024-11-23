Çorum’da 'uyuşturucu' operasyonu: 4 kişi adli kontrolle serbest!
Çorum’un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro ve Terörle Mücadele Büro ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir araç durduruldu.
Araçta bulunan C.Y., A.Ö., E.D., ve C.A.’nın üzerinde yapılan aramada yaklaşık çeşitli miktarlarda uyu6 gram metamfetamin ve 1 gram "PSİ" olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Araçta bulunan C.Y., A.Ö., E.D., ve C.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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