Çorum’da iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

Çorum’da bir kişi girdiği iş yerine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çorum’da iş yerine silahlı saldırı düzenlendi
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:21

Üçtutlar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde Ali Y.’ye ait iş yerine gelen, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, pompalı tüfekle iş yeri içinde ateş etti.

Saldırgan daha sonra araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde hasar meydana geldiği belirlendi. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #çorum

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