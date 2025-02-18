Çorum’un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:01

Güncelleme: 18.02.2025 - 11:01

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı ilçelerinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden olacağından Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda, Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitim uygulanan okullarda eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.