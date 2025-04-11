Çorum'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki tüm okullarda, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.

Çorum'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
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AA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 14:15

Kentte sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle ilçe merkezleri ve tarım arazileri karla kaplandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Boğazkale ilçesindeki tüm okullar öğleden sonra tatil edildi.

Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.


Etiketler: #çorum #eğitim #kar tatili

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