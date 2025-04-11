Sakarya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde tavuk çiftliği içerisinde bulunan ve çalışanların kaldığı evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 1’i kız, 1’i erkek olmak üzere iki çocuk hayatını kaybetti.

Sakarya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 12:42

Olay, Taraklı ilçesi Hark Mahallesi üzerinde bulunan bir prefabrik evde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan tavuk çiftliğinde çalıştıkları öğrenilen ailenin içerisinde kaldıkları prefabrik bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk belirlemelere göre tavuk çiftliğinde çalıştıkları öğrenilen ailenin C.K. (4) ve Ç.K. (3) isimli 1’i kız, 1’i erkek iki çocuğunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Konu ile ilgili çalışma ve inceleme sürüyor.


Etiketler: #sakarya #Yangın #Çocuk

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