COVID-19 hız kesmiyor: Hastanelerde test yok!

COVID-19’un ilk kez 31 Aralık 2019’da Çin’de görülmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Hızla dünyaya yayılan salgın son zamanlarda azalmakla birlikte hâlâ görülmeye devam ediyor. Son zamanlarda yaşanan COVID-19 vakalarını klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ile konuştuk.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00
COVID-19 hız kesmiyor: Hastanelerde test yok!
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Aşı sorunu yaşandığını kaydeden klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul , “COVID-19 için şu an en önemli ve acil sorunlardan biri yeni varyantlara yönelik aşıların ülkemize gelmemesi. Bakanlık bu konuda bir girişimde bulunmadı. Eski aşıların yeni varyantlara yönelik etkisi düştü ve risk grubunda virüse karşı tehlike sürüyor” diye konuştu. 

Virüsün belirtilerinin ilk zamanlardaki gibi kas ağrısı, ateş, nefes darlığı, tat kaybı, grip benzeri bulgular olduğunu belirten Ertuğrul, “Şu anda hastanede COVID-19 tanısı konan bir hastaya uygulanacak tedavi yöntemi ve ilaç bulunmuyor” dedi.


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