COVID-19 hız kesmiyor: Hastanelerde test yok!

Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 04:00

Aşı sorunu yaşandığını kaydeden klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul , “COVID-19 için şu an en önemli ve acil sorunlardan biri yeni varyantlara yönelik aşıların ülkemize gelmemesi. Bakanlık bu konuda bir girişimde bulunmadı. Eski aşıların yeni varyantlara yönelik etkisi düştü ve risk grubunda virüse karşı tehlike sürüyor” diye konuştu.

Virüsün belirtilerinin ilk zamanlardaki gibi kas ağrısı, ateş, nefes darlığı, tat kaybı, grip benzeri bulgular olduğunu belirten Ertuğrul, “Şu anda hastanede COVID-19 tanısı konan bir hastaya uygulanacak tedavi yöntemi ve ilaç bulunmuyor” dedi.