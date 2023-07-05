Covid-19 salgınında kesilen cezalara ilişkin karar!
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Covid-19 pandemisi döneminde kesilen cezalara ilişkin "Verilen para cezalarını kaldırıyoruz" dedi.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, memur ve emeklilere yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı.
Burada koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde kesilen cezalara ilişkin de konuşan Güler şu ifadeleri kullandı:
"Teklifle Covid-19 salgınında verilen para cezalarını kaldırıyoruz."
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