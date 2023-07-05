Covid-19 salgınında kesilen cezalara ilişkin karar!

Yayınlanma: 05.07.2023 - 12:50

Güncelleme: 05.07.2023 - 13:01

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, memur ve emeklilere yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

Burada koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde kesilen cezalara ilişkin de konuşan Güler şu ifadeleri kullandı:

"Teklifle Covid-19 salgınında verilen para cezalarını kaldırıyoruz."