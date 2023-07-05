Covid-19 salgınında kesilen cezalara ilişkin karar!

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Covid-19 pandemisi döneminde kesilen cezalara ilişkin "Verilen para cezalarını kaldırıyoruz" dedi.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 12:50
Covid-19 salgınında kesilen cezalara ilişkin karar!
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AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, memur ve emeklilere yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

Burada koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde kesilen cezalara ilişkin de konuşan Güler şu ifadeleri kullandı:

"Teklifle Covid-19 salgınında verilen para cezalarını kaldırıyoruz."


Covid-19 Salgın ceza Pandemi koronavirüs pandemisi Abdullah Güler

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