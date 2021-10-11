Covid sanıldı, kalbinin yarısı büyüklüğünde tümör çıktı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 09:54

Tevhide Özkaya (64), pandeminin yeni başladığı 2020 Mart ayından itibaren halsizlik yaşamaya başladı. Giresun'da yaşayan Özkaya, önce Covid şüphesiyle tedavi gördü. Ancak şikayetleri geçmeyince uzun bir antibiyotik tedavisi gördü. İstanbul'da yaşayan KBB uzmanı kızı Dr. İknur Topkar ile damadı ortopedi uzmanı Doç. Dr. Mert Topkar, hastalığının araştırılması için onu İstanbul'a gelmeye razı etti. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Topkar, kayınvalidesinde bir süre de kanser şüphesiyle araştırmalar yapıldığını, akciğerinde tümör şüphesiyle yapılan tetkiklerinde tesadüfen kalbinde bir gölgelenmeden şüphelenilince asıl teşhisinin konabildiğini söyledi. Tevhide Özkaya'da nadir görülen bir kalp tümörü olan "miksoma" tespit edildi. Yaklaşık 9 santimi bulan tümörün boyutu doktorları bile şaşırttı.

AKCİĞER KANSERİNDEN BİLE ŞÜPHELENDİLER

Özkaya'nın ameliyatını gerçekleştiren Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Koray Ak, hastanın bu boyuttaki bir tümörle emboli ya da felç gibi kötü bir durumla karşılaşmadan bugüne kadar yaşayabilmiş olmasını mucize olarak değerlendirerek "Hastamız bize yaklaşık 1 yıldır ileri derecede düşkünlük ve halsizlik şikayetiyle geldi. Çeşitli merkezlere gittiği, özellikle kanserden şüphelenildiği ve tümör taraması yapıldığı tarafımıza bildirildi. Yakınlarının da hekim olması, onları daha çok endişelendirmişti. En son, akciğerde bir patoloji ararken yapılan tomografilerde, kalbin içerisinde bir gölgelenme tespit edildiği için kalp tetkikleri yapılması amacıyla bizim kliniğimize geldiler. Tetkiklerinde kalbin içerisinde çok büyük bir kitle tespit ettik ve bu kitlenin detaylı incelemesinde, bir kalp tümörü olabileceği kanısına vararak öncelikli olarak ameliyat planladık" dedi.

AMELİYAT OLACAĞI GÜN COVİD TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Özkaya'nın bir yılı bulan tedavi macerası bu kez de Covid nedeniyle sekteye uğradı. Ameliyattan önce yapılan PCR testi pozitif çıkınca izolasyona girmek zorunda kaldı. Normalde Covid sonrası kalp ameliyatı planlamasının ertelendiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Ak, "Mümkünse biraz ertelemek isteriz. Çünkü Covid'in de organlar üzerinde yaratmış olduğu birçok etki var. Ama kitle çok büyük olduğu için, göreceli olarak bir aciliyet teşkil ediyordu. O yüzden Covid tedavisi biter bitmez mecburen ameliyata almak zorunda kaldık. Ameliyatta da gerçekten daha önceden hiç görmediğimiz boyutta, yaklaşık 8,5-9santim büyüklüğünde dev bir kitle ile karşılaştık. Sol atriumda (kalbin sol kulakçığı) büyük bir kitlesi vardı. Bu hastaların birçoğu sonradan emboli ile karşımıza gelir. Tevhide Hanım'da çok büyük bir tümör olmasına rağmen hiçbir kalp bulgusu yoktu. Hastanın kalbinde bu boyutta bir tümörle yaşaması gerçekten mucize. Çünkü tümör kalbin sol kulakçığının tamamını doldurmuştu. Sol kulakçık ile sol karıncık arasında geçiş yapan kapağı tamamen tıkamıştı. Ekokardiyografide durumu görünce hasta hayatını nasıl devam ettirmişi nasıl başına ani bir kötü olay gelmemiş diye gerçekten çok şaşırdık" diye konuştu.