Çözüm komisyonu sürerken DEM heyeti İmralı’da: 'Öcalan muhatap alınamaz'

Emekli Tuğgeneral Ali Er, yeni çözüm süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyon çalışmalarına devam ederken DEM Parti’den bir heyetin İmralı’ya gitmesine tepki gösterdi. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın Meclis’in yürüttüğü bir sürece dahil olamayacağını vurgulayan Er, muhalefetin bu noktadan sonra ya komisyondan ayrılması gerektiğini ya da Öcalan’la süreçle ilgili paylaşılan bilgilerin kamuoyuna da açıklanması gerektiğini belirtti.

Meclis’te yeni çözüm süreci için kurulan komisyon çalışmalarına devam ederken dün DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol’dan oluşan İmralı heyeti, terörist elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya gitti. Emekli Tuğgeneral Ali Er, DEM heyetinin bu ziyaretini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Meclis komisyonunda yurttaşlara kapalı olarak yapılan oturumu anımsatan Er, “Meclis Başkanı öncülüğünde kurulan komisyonun 6 toplantısının sonunda heyetin İmralı’ya gitmesi kabul edilemez” dedi.

‘MECLİS’İN İRADESİ DE İMRALI’YA TABİ DEĞİLDİR’

Öcalan’ın süreçteki işlevinin terör örgütüne silah bırakma çağrısı sonrası bittiğini belirten Er “Bundan sonra Öcalan muhatap alınamaz. Muhatap alıyorsanız o zaman yürütülen sürecin karar mekanizmasını İmralı’ya taşımış olursunuz” ifadelerini kullandı. Öcalan’ın muhatap alınmasının da Meclis’i işlevsiz kılacağına dikkat çeken Er “İmralı’nın yapacağı tek şey Meclis’in iradesine uymaktır. Meclis’in iradesi de İmralı’ya tabi değildir. Bu ziyaretle Meclis’in iradesi İmralı’ya temsil edilmiştir. Millete gizli olan her şey İmralı’nın onayına sunulmuştur. Çünkü bu heyet gizli görüşmelerde anlatılan hususları masada değerlendirecek” diye konuştu.

“Muhalefet bundan sonra ne yapmalı?” sorusunu da yanıtlayan Er, başta CHP olmak üzere ülkenin birlik ve beraberliğini isteyen partilerin artık komisyonda yer almaması gerektiğini kaydetti. Er, “Komisyondan çekilemiyorsanız, Meclis’e bir yasa teklifi verip sadece bu komisyonda anlatılmış gizlilik dereceli bütün sunumları; sunumu yapanlar ve bu konuda fikir beyan eden vekillerin isimleri gizli kalmak kaydıyla; konuşulan her tez ve anti tezi milletle en açık şekilde paylaşmanız gerekir. Bu da yapılmıyorsa milletten gizlenen İmralı’dan gizlenmiyor olur” değerlendirmesini yaptı.