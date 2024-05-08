Cübbeli Ahmet, Özgür Özel ile ilgili anılarını anlattı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:23

Güncelleme: 08.05.2024 - 11:07

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV’de Güncel Haberler programına konuk oldu.

Programda konuşan Ünlü, hapishanede bulunduğu dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaretine geldiğini söyledi ve “Cübbeli, Kendisiyle bir hukukumuz var, biz de vefasız biri değiliz" açıklamasında bulundu.

''İLAÇLARIMI SORDU''

Cübbeli, Özel'in cezaevinde kendisini birkaç kez ziyaret ettiğini bildirerek “İlaçlarımı sordu, eczacıyım dedi. Tabii hukukumuz var. Biz de vefasız biri değiliz. Konuşurken daha terbiyeli konuşmam lazım. Peygamberimizin, Yahudi bir komşusu var. Özgür beye Yahudi dedi demesinler. Yahudi komşusu bile olsa kurban kesildiğinde ilk eti ona gönderirdi. Vefa gelişen hukuka göredir. Bana kartını verdi, bir sorun yaşarsan bana mektup yazabilirsin dedi" dedi.