Cübbeli Ahmet, Özgür Özel ile ilgili anılarını anlattı

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cezaevinde bulunduğu dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisini ziyaret ettiğini açıkladı. Ünlü “İlaçlarımı sordu, eczacıyım dedi. Tabii hukukumuz var. Biz de vefasız biri değiliz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:23
Abone Ol google-news

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV’de Güncel Haberler programına konuk oldu.

Programda konuşan Ünlü, hapishanede bulunduğu dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaretine geldiğini söyledi ve “Cübbeli, Kendisiyle bir hukukumuz var, biz de vefasız biri değiliz" açıklamasında bulundu.  

''İLAÇLARIMI SORDU''

Cübbeli, Özel'in cezaevinde kendisini birkaç kez ziyaret ettiğini bildirerek “İlaçlarımı sordu, eczacıyım dedi. Tabii hukukumuz var. Biz de vefasız biri değiliz. Konuşurken daha terbiyeli konuşmam lazım. Peygamberimizin, Yahudi bir komşusu var. Özgür beye Yahudi dedi demesinler. Yahudi komşusu bile olsa kurban kesildiğinde ilk eti ona gönderirdi. Vefa gelişen hukuka göredir. Bana kartını verdi, bir sorun yaşarsan bana mektup yazabilirsin dedi" dedi.


Özgür Özel haberleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri Cübbeli Ahmet haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Müsavat Dervişoğlu 'İYİ Parti Genel Başkanı' olarak ilk kez kürsüdeydi... Sinan Ateş iddianamesine sert tepki: 'Ya adalet, ya kıyamet!'

Müsavat Dervişoğlu 'İYİ Parti Genel Başkanı' olarak ilk kez kürsüdeydi... Sinan Ateş iddianamesine sert tepki: 'Ya adalet, ya kıyamet!'
7 Mayıs 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Beşiktaş MKE Ankaragücü, Mehmed Fetihler Sultanı ve Survivor All Star reyting sıralaması

7 Mayıs 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Beşiktaş MKE Ankaragücü, Mehmed Fetihler Sultanı ve Survivor All Star reyting sıralaması
Cezaevindeki Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek

Cezaevindeki Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek
Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!

Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!
Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: 'Siz şu an beni izliyorsanız/okuyorsanız ben hapishanedeyim demektir'

Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: 'Siz şu an beni izliyorsanız/okuyorsanız ben hapishanedeyim demektir'
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: İddianame kabul edildi!

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: İddianame kabul edildi!
Cumhuriyet'in 100. yılı...Bir dönem dişi sinek bile giremezmiş... Şimdi direksiyon bir kadında: Cumhuriyet’in kadın gazetecileri

Cumhuriyet'in 100. yılı...Bir dönem dişi sinek bile giremezmiş... Şimdi direksiyon bir kadında: Cumhuriyet’in kadın gazetecileri
Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti

Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti