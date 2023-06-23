Cübbeli Ahmet'in derdi yine kadınlar: ‘Şehvet ateşini söndürdüğün anda…’
Cübbeli Ahmet katıldığı bir Youtube yayınında yine kadınları hedefine aldı. Ahmet Mahmut Ünlü “Eşinin şehvet ateşini söndürdüğün anda, mutlu ettiğin anda yemeğin tuzlu olmasını dert etmez” ifadelerini kullandı.
Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı bir YouTube kanalında yine skandal sözlere imza attı.
Son Güzergah isimli YouTube kanalına konuşan Cübbeli Ahmet şunları söyledi:
"Evlilikte en büyük mesele yatak meselesi. Çünkü o adamın başka hanımı yok. Adamın zina tehlikesi var, her taraf çırılçıplak. Bu adamın helal yoldan tatmin olması için kadınların ‘Hastayım, canım istemiyor’ konularına girmemesi lazım. Bu şekilde kadın, ahirette rahat eder, cennete kısa yoldan girer. Eşinin şehvet ateşini söndürdüğün anda, mutlu ettiğin anda yemeğin tuzlu olmasını dert etmez.”
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