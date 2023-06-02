Cübbeli Ahmet'in erkeklerle ilgili söylemleri tepki çekmişti... Fatih Altaylı'dan 'paçayı iyi kurtarmışım' yorumu
Gazeteci Fatih Altaylı, kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün iki erkeğin tokalaşmasında cinsel meyil olma ihtimaline karşı hareket edilmesini açıklamasının ardından bir yazı kaleme aldı. Altaylı, yazısında, "Kendisi ile defalarca ister istemez el sıkıştık. Demek ki paçayı iyi kurtarmışım" ifadelerini kullandı.
Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen İsmailağa tarikatından Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube kanalında tokalaşmanın İslam dini içerisinde sevap olarak kabul edilse de dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, "Tokalaşmada tehlike var. Çünkü neden? Belki bir adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar onunla da tokalaşma bahanesiyle elini bırakmaz" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Fatih Altaylı, Ünlü'nün bu açıklamalarının ardından bir yazı kaleme aldı.
Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile bir kaç televizyon programı yaptım. İlk niyetim o dünyayı tanımak, anlamaya çalışmaktı. Gördüm ki, anlamam pek mümkün değil. Sonrasında ise IŞİD ve Vahabi İslam konusundaki uyarılarını herkes duysun istedim. Çünkü onun söylemesi önemli idi bunları, biz söylesek aynı etkiyi yaratmaz, aynı anlamı vermezdi.
Şunu da söyleyeyim, zekası, espri anlayışı da etkileyici idi. Uzun zamandır da, kendisi ile program yapmıyorum. Nedenleri aşikar. Ancak son açıklamasını duyunca “İyi ki yapmıyorum” dedim. Ahmet Mahmut Ünlü, erkek erkeğe tokalaşmayı da eleştirerek, “Uzun uzun tokalaşmak karşı tarafı cinsel meyil duyabilir” demiş.
Kulaklarıma inanamadım. Ve korktum. Kendisi ile defalarca ister istemez el sıkıştık. Demek ki paçayı iyi kurtarmışım. Hatta Murat Bardakçı da iyi kurtarmış. Yine de İslamcı kesimden gelen bu cinsellik uyarılarını anlamakta zorlanıyorum. Cinsiyet farketmeksizin bu kadar yüksek libido ve seks arzusu için ne yiyip ne içiyorlar merak ediyorum. Satışa çıkarsalar, iyi para yaparlar. Cübbeli Ahmet’i “Helal Viagra” markasını öneririm."
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