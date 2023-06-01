'Cübbeli Ahmet'in hedefinde bu kez erkekler var: Cinsel meyil duyar

Yayınlanma: 01.06.2023 - 13:54

Güncelleme: 01.06.2023 - 13:59

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen İsmailağa tarikatından Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube kanalında yayınladığı videodaki ifadeler dikkat çekti.

Ahmet Mahmut Ünlü, tokalaşmanın İslam dini içerisinde sevap olarak kabul edilse de dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

İki erkekten birisinin ‘cinsel çekim’ duyma şüphesi varsa elin çekilmesi gerektiğini söyleyen Ünlü, videosunda şu ifadeleri kullandı:

“Bir sınıf da var musafaha ederler. Yani musafaha derken tokalaşma, şimdiki tabirle. Ama tehlike var. Çünkü neden? Belki bir adam karşı taraftaki bir adama cinsel meyil duyar onunla da musafaha bahanesiyle bu camide de olabilir, tekkede de olabilir, Mekke’de de olabilir. İnsan olan her yerde her şey olabilir Musafaha yapar elini de bırakmaz falan.. Tamam sünnette vardır, o bırakmadan sen bırakma diye. Ama baktın şüphelendin çok aşırı bir samimiyet oldu yani, 10 sevap eksik oldu deyip çek yani”