Cübbeli Ahmet'ten 'Gençler mastürbasyondan nasıl kurtulur?' sorusuna yanıt: 'Evlenerek kurtulur'

30 Aralık 2022 Cuma, 11:55

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, YouTube hesabında yayımladığı videoda kendisine sorulan, "Gençler mastürbasyondan nasıl kurtulur" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

Cübbeli, bu soruya "Evlenerek kurtulabilir. Evlenemediyse , zina şeyi varsa mastürbasyona cevaz verilmiştir, caizdir" yanıtını verdi.

Cübbeli sözlerini, “Kadın musallat olduğunda vaciptir. Öbür durumda şu da var. Sokakta, sağa sola bakacak durumda, onun karısına, kızına şehvetle bakacaksa bu şehveti kırmak için de müsaade gördüm kitapta. Bugünkü ortamda her taraf çırılçıplak. Kul hakkı meselesi var. O bakışta da günah kesinleşiyor” diye sürdürdü.