"Cübbeli Ahmet"ten ilginç sözler: Beni satsalar beş para etmem
Kamuoyunda, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gittiği at çiftliğinden fotoğraf paylaşarak, "Beni satsalar etim kemiğim 5 para etmez ama Tibet Köpeği bir buçuk milyon ediyor" dedi.
İsmailağa cematinin ileri gelenlerinden ve kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Burak At Çiftliği’ni ziyâret ettiğini belirten Ünlü, çiftlik sahibi ve orada bulunan hayvanlarla fotoğraf çekildi.
"BEŞ PARA ETMEM"
Fotoğrafları paylaşan Ünlü, “Beni satsalar etim kemiğim 5 para etmez ama Tibet Köpeği bir buçuk milyon ediyor, demek ki insanın değeri ancak îmân ve takvâ iledir” ifadelerini kullandı.
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