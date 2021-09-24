MEB'den Cübbeli'ye: Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ne davet ediyoruz!
Velilere çocuklarını imam hatip okullarına göndermeme çağrısında bulunan Ahmet Mahmut Ünlü'ye MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'dan davet geldi.
İktidarın sıkı destekçisi İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün imam-hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri için sarf ettiği sözlere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yanıt geldi.
Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı televizon programında "Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndereceğinize düz liselere gönderin. Daha az hasarla çıkar, ben bunu gördüm denedim" demiş, bu sözler dinci çevreler içerisinde bölünme yaratmıştı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, ifadelerini tashih etmesini istediği Ünlü'yü "daha geniş bilgi alması" için Fatih’teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ne davet etti.
"Sayın Ahmet Mahmut Ünlü’nün İmam Hatip Okulları ile ilgili açıklamaları kendisinin bu kurumlar hakkında sahih olmayan nakiller üzerinden zanda bulunmasına sebep olduğunu görmekteyiz." diyen Yılmaz, "imam hatip okullarında verilen eğitimde ve ders kitaplarında ayrımcılıkları ve mezhebî farklılıkları öne çıkaran bir anlayışın değil Kuran ve sünnet merkezli, temel islâmî kaynaklara dayalı bütünleştirici ve birleştirici bir yaklaşım ortaya konulduğunu" öne sürüp şu ifadeleri kullandı:
"Dolayısıyla bu nezih kurumlar hakkında kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin hem de din adına anlatılmasını doğru bulmamaktayız. Okullarımızı, öğretmen ve öğrencilerimizi zan altında bıraktığı için ifadelerini tashih etmesini arzu ediyoruz.
Bir de, kendisini daha geniş bilgi almak için 1951 yılında ilk açılan okullardan kendisine yakın olan Fatih’teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesine davet ediyoruz."
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