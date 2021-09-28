Cübbeli'den AKP'ye: Parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez

28 Eylül 2021 Salı, 09:11

AKP'nin sıkı destekçisi İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, 'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iktidara parlamenter sisteme dönme tavsiyesinde bulunduğı öğrenildi.

İlginç bilgiyi Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, bugünkü köşesinde aktardı. Coşkun, programına konuk ettiği Ünlü’nün reklam arasında kendisine "AK Parti'nin iktidarı kaybetmemek için parlamenter sisteme dönmesi gerektiğini" söylediğini dile getirdi.

Ahmet Hakan Coşkun'un yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Geçenlerde Cübbeli Ahmet vardı Tarafsız Bölge’de... “Tarikatlar içindeki cinayetler” konusunu konuşmak için davet etmiştik kendisini.

Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.

Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.

Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”

Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.

Ve hemen kendi görüşünü söyledi:

“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”