Emine Erdoğan'ın devlet bütçesinden karşılanan 'tarif kitabı'nın maliyeti ortaya çıktı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” isimli kitabının devlet bütçesinden karşılandığı ortaya çıktı. Kitabın basım ve tanıtımı için harcanan para dudak uçuklattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” isimli kitabının basım ve tanıtımı için Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinden 1 milyon TL’ye yakın para harcandığı ortaya çıktı.
T24'den Eray Görgülü'nün haberine göre, Emine Erdoğan’ın “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabının basımı için 275 bin TL harcandığı, İstanbul Cam ve Billur Müzesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısı için de 700 bin TL’lik sözleşme imzalandığı öğrenildi. Böylece kitabın toplam maliyeti yaklaşık 1 milyon TL’yi bulmuş oldu.
İKİ AYRI İHALE
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nca da desteklenen kitap projesi için basım ve tanıtıma yönelik iki ayrı ihale düzenlendi.
Kitabın basımı için yapılan ihale Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce 3 Haziran 2021 tarihinde pazarlık yöntemi ile gerçekleştirildi. Bakanlık, üç matbaa firmasının teklif verdiği ihale sonucunda 8 Temmuz’da Ofset Filmcilik ve Matbaacılık isimli şirket ile 275 bin TL’lik sözleşme imzaladı.
Genel Müdürlük, 27 Ağustos’ta da tanıtım organizasyonuna yönelik bir ihale açtı. Yine aynı şekilde pazarlık yönteminin kullanıldığı ihalenin yaklaşık maliyeti 789 bin 250 TL olarak hesaplandı. İhale sonucunda 1 Eylül’de Pera Etkinlik isimli şirketle 700 bin TL’lik sözleşme imzalandı.
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