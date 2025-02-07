Çukurova Üniversite Hastanesi depremde zarar görmüştü: ‘Vergi alınıyor, çivi çakılmıyor’
Depremin üzerinden iki yıl geçmesine karşın Çukurova Üniversite Hastanesi’nin bazı birimlerinin çalışmaması sağlık hizmetleri açısından büyük sorun oluşturuyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Musa Uğur ile Adana’daki son durumu konuştuk.
Çukurova Üniversitesi Hastanesi’nin depremde zarar gördüğüne dikkat çeken Uğur, “Hastanenin bazı birimleri çalışmıyor. A ve B blok hâlâ açılmadı. Servisler onarılmadı. Yeni gelen rektör 2025’in sonu ya da 2026 başında bitireceklerini söyledi. Üniversite hastanesinin yokluğu Adana için büyük bir sorun. Özellikle kronik hastalar ve kanser hastaları için. Siyasi iktidar yıllardır insanlardan deprem vergisi alıyor fakat bu kadar yıldır çivi çakılmıyor.” tepkisini gösterdi
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