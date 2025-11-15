Cumartesi Anneleri 1077’nci haftada Nazım Gülmez'in akıbetini sordu

Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen ve katledilen yakınlarının akıbetinin açıklanması ve faillerinin yargılanması talebiyle yaptıkları eylem 1077’nci haftasında devam etti.

Karanfiller ve gözaltında kaybedilenlerin fotoğraflarıyla Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri Nazım Gülmez'in akıbetini sordu

MA'da yer alan habere göre, basın metnini İHD Üyesi Ümit Tekay Dişli okudu.

Gözaltına alınan kişilerin devletin koruma yükümlülüğünde hatırlatan Ümit Tekay Dişli, “61 yaşındaki, 9 çocuk babası Nazım Gülmez, Dersim’in Hozat ilçesi Taşıtlı köyünde yaşıyordu. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Nazım Gülmez, çevresinde sevilen ve sayılan biriydi” dedi.

“BİR DAHA HABER ALINAMADI”

Bolu Komando Tugayı’na bağlı askerlerin, 14 Ekim 1994 tarihinde Taşıtlı köyüne geldiğini söyleyen Ümit Tekay Dişli, “Askerler, saat 09.30 civarında Nazım Gülmez’i, devam eden operasyonda kendilerine kılavuzluk etmesi için evinden aldılar. Gülmez ile birlikte üç köylü daha götürüldü. Olaya muhtar ve bütün köylüler tanıklık etti. Askerlerin Gülmez ile birlikte aldığı üç kişi bir süre sonra serbest bırakıldı ve köye döndü, ancak Gülmez’den bir daha haber alınamadı. Askeri yetkililer, eşini soran Garip Gülmez’e, ‘Askerler Tunceli merkeze götürüp bırakmış’ dedi. Garip Gülmez’in ‘Eşim okuma yazması olan, yol iz bilen biridir, bırakılsaydı eve gelirdi’ itirazı ise cevapsız kaldı” dedi.

“FAİLLER CEZASIZLIKLA KORUNDU”

Gülmez ailesinin Hozat Savcılığı’na başvurduğunu dile getiren Ümit Tekay Dişli, “Ancak Gülmez’in kaybolmasıyla ilgili etkin tedbirler alınmadı. Soruşturma dosyası, Hozat Savcılığı, Elazığ Askeri Savcılığı ve Malatya DGM Savcılığı arasında gidip geldi. Savcılıkların olayın aydınlanması için gereken çaba ve özeni göstermemesi nedeniyle dosyada herhangi bir ilerleme sağlanmadı. 31 yıldır Nazım Gülmez’in akıbeti karanlıkta bırakıldı ve failleri cezasızlıkla korundu Kaç yıl geçerse geçsin; Nazım Gülmez için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten ve devletin evrensel hukuk ilkelerine uyması gerektiğini hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eylem karanfillerin Galatasaray Meydanı’na bırakılmasıyla sona erdi.