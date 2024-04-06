Cumartesi Anneleri davası bir kez daha ertelendi

Cumartesi Anneleri’nin 700. Haftabuluşmasında gözaltına alınan 46 kişiye açılan davanın 12. duruşması dün Çağlayan’daki İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00
Cumartesi Anneleri davası bir kez daha ertelendi
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Duruşmada savunma yapan Sebla Arcan, bir hak savunucusu olarak 29 yıldır Cumartesi Anneleri’ni desteklediğini söyleyerek “Polisler normal bir gözaltı yapmadı. Direnme olmamasına rağmen insanları darp ettiler.

İşkence gördüğüm için şikâyetçiyim” dedi. İnsan hakları savunucusu Leman Yurtsever de savunmasında “Burada yargılanması gerekenler sorumlular ve bu suçu işleyenlerdir” ifadesini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Eylül’e erteledi.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için her cumartesi İstanbul Beyoğlu’ndaki Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018’deki 700. hafta buluşmasında gözaltına alınan 46 kişi hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.


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