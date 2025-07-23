Cumartesi Anneleri'nden Emine Ocak, Galatasaray Meydanı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak

Cumartesi Anneleri’nin sembol isimlerinden, 89 yaşında hayatını kaybeden Emine Ocak, yarın saat 10.00'da 30 yıldır mücadele ettiği Galatasaray Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Gazi Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Emine Ocak, 1995 yılında gözaltına alınan ve bir daha haber alamadığı oğlu Hasan Ocak’ın akıbetini öğrenmek ve sorumluların yargılanması için verdiği mücadeleyle tanınıyordu.

Oğlunun kaybedilmesinin ardından Galatasaray Meydanı'nda adalet mücadelesi başlatan Emine Ocak, bir ay önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu. Ocak, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Cumartesi Anneleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ocak'ın cenaze programını paylaştı. Ocak, yarın saat 10.00'da Galatarasay Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından saat 16.00'da Gazi Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.