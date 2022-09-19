Cumartesi Anneleri'nden Çağlayan Adliyesi'nin önüne çağrı

Galatasaray Meydanı'nda eylem yapmalarını yasaklanan Cumartesi Anneleri, Çağlayan Adliyesi önüne çağrı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 21:14
Cumartesi Anneleri'nden Çağlayan Adliyesi'nin önüne çağrı
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Kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin açığa çıkarılması için her hafta Galatasaray Meydanı’na çıkan Cumartesi Anneleri, yasaklar nedeniyle eylemlerini gerçekleştiremiyor. 

Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nın yasaklanmasına karşı Çağlayan Adliyesi önünde buluşacak. Çarşamba günü saat 12.30'da yapılacak buluşma ''Anayasal bir hakkın kullanımı suç değildir'' başlığıyla gerçekleştirilecek.


Cumartesi anneleri

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