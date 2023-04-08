Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 12:51

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 13:07

Yıllardır kayıp yakınları için İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi'nin önünde bir araya gelen Cumartesi Anneleri'ne polis müdahale etti.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

941. haftada bir araya gelen ve kayıp yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nden 15 kişi gözaltına alındı.

"Cumartesi Anneleri" Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Galatasaray Meydanı'nda gözaltına alınıyoruz! Kayıplarımızı aramaktan, Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmiyoruz!

Bir başka paylaşımda ise, gözaltına alınan 15 kişinin adları paylaşıldı:

Besna Tosun

Maside Ocak

Ali Ocak

Hanife Yıldız

Sebla Arcan

Gülseren Yoleri

Eren Keskin

İrfan Bilgin

İkbal Eren

Deniz Zeybek

Aylin Tekiner

Feyyaz Yaman

Ayşe Tepe

Mikail Kırbayır

"AYM KARARINA UYULMADI"

Polis müdahalesi ve gözaltılar sonrası Cumartesi Anneleri tarafından yapılan açıklama, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararı hatırlatılarak, hukuksuz bir adım atıldığı vurgulandı.

Açıklamada, 'gözaltıların derhal serbest bırakılması' gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetlerinin açıklanması ve suçun faillerinin yargı önünde cezalandırılması talebiyle başlattığımız, Türkiye tarihinin en uzun soluklu adalet eylemimiz 700. haftamızda ağır polis şiddeti ile engellendi. Anayasa Mahkemesi, Maside Ocak’ın başvurusu üzerine verdiği kararla, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkımızın ihlal edildiğine hükmetti.

AYM kararında, Galatasaray’daki buluşmalarımızın demokrasinin gereği olduğuna vurgu yaptı. AYM, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın Galatasaray Meydanı’nda sürdürdüğü eylemin hukuka uygun olduğunu bildirerek, engellenmemesi konusunda Beyoğlu Kaymakamlığı’na açık bir ödev yükledi.

Buna rağmen kayıplarımızla buluşma mekânımız olan Galatasaray Meydanı'ndaki abluka kaldırılmadı. AYM kararına uyulmadı!

"ABLUKAYI DERHAL KALDIRIN"

Bütün engellemelere rağmen hakikati söylemeye devam edeceğiz. 28 yıllık pratiğimiz tanıktır; hakikati söyleme sorumluluğuna ve cesaretine sahibiz, bundan vazgeçmeyeceğiz!

Kayıplarımızla buluşma mekânımız Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz! Kayıplarımızı aramaya, akıbetlerini sormaya, faillerinin cezalandırılmasını istemeye, mevcut adaletsizliğe itiraz etmeye, hak ve özgürlük talep etmeye devam edeceğiz.

Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Toplanma ve basın açıklaması yapma özgürlüğümüzü ihlal etmeye son verin, Galatasaray’daki ablukayı derhal kaldırın!

"GALATASARAY YASAKLANAMAZ"

Bir mekânın yasaklanması toplanma özgürlüğünün ihlalidir. Tam da bu hukuki dayanakla söylüyoruz; Galatasaray yasaklanamaz. Galatasaray bizimdir, Galatasaray hepimizindir.

941. haftamızda bir kez daha haykırıyoruz: Kayıplarımızı aramaya, akıbetlerini sormaya, faillerinin cezalandırılmasını istemeye, adil işleyen bir hukuk sistemi talep etmeye devam edeceğiz. Hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz.

Galatasaray Meydanı'nda gözaltına alınan 15 Cumartesi Anneleri / İnsanları'nı derhal serbest bırakın!"

TANRIKULU: "SUÇ İŞLİYORLAR"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumartesi Anneleri’nin barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı AYM’nin kararına rağmen engelleniyor. Gözaltı ve engellemeleri uygulayan da uygulatan da suç işliyor. Derhal buna son verin!"