Cumartesi gününe dikkat! Uzman isimden 'İstanbul' uyarısı: Yağış 3 gün sürecek

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye geneli ile alakalı yaptığı bilgilendirmede; cuma ve cumartesi günü bahar havasının hakim olacağını belirtti.

Şen, Marmara bölgesi için bugün (çarşamba) ve yarın (perşembe) yağış uyarısında bulundu. Ayrıca Şen, cumartesi günü havaların ısınmasıyla birlikte Marmara'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini de söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından haftalık meteoroloji verilerini paylaştı.

Şen, şunları söyledi:

"Marmara'nın batı bölgelerinde İç Anadolu, Ege Bölgesi ve Akdeniz'de sıcaklıklar Eylül ayında ortalamanın 2-3 derece üzerinde geçti. Ekim ayı da böyle gidecek gibi gözüküyor. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Bu hafta sonu cuma ve cumartesi çok güzel bir hava var Türkiye'de, bir bahar havası. Sıcaklıklar İstanbul'da yüksek; 22 derece. Ankara'da da 20 dereceyi geçecek. Erzurum'da 20, Malatya'da 25 dereceye varacak sıcaklıklar var. Akdeniz'de 27-28 derece yaz havası devam ediyor. İzmir ise hala 25 derece civarında.

"CUMARTESİ GÜNÜ MARMARA'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLEBİLİR"

Marmara Bölgesi'nde bugün ve yarın yağış var. Cumartesi günü ısınmayla birlikte gök gürültülü sağanak yağış Marmara'da görülebilir.

Pazar ve pazartesi günü soğuma var ama bu geçici bir soğuma olacak. 2 günlük bu soğuma esnasında yağışlar biraz kuvvetli olabilir."