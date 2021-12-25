Cumhur İttifakı'nın belediyesinde ihale oyunu

25 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Cumhur İttifakı’nın adayı olarak başkanlık koltuğuna oturan AKP’li Fatih Kocaispir’in yönetimindeki Yüreğir Belediyesi’nde 2019 Ekim’de 2 bin 500 adet çöp konteyneri ihalesine çıkıldı. “Açık usulle” çıkılan ihaleyi, konteyner başı 480 TL fiyatla Erciyes isimli firma kazandı. Ancak belli bir süre sonra ihale, “sürecin uzaması, yöre halkından gelen yoğun talepler ve kamu menfaati” gerekçe gösterilerek Yüreğir Belediyesi tarafından iptal edildi. İhalenin iptal gerekçesinde, belediyenin başka bir firmadan, “450 adet galvanizli çöp konteyneri almak zorunda kaldığı” da belirtildi. Belediye kaynakları, ihalenin, “yönetime yakın olan firma kazanamadığı için iptal edildiğini” iddia etti.

USUL DEĞİŞTİRİLDİ

Cumhuriyet, başka bir firmadan “satın alınmak zorunda kalınan konteynerların” belgelerine ulaştı. Belgelere göre, ihaleyi kazanan firmanın 60 günlük teslim süresi dolmadan, 26 Kasım 2019’da belediye “pazarlık usulüyle” 450 adet çöp konteyneri satın almak için yeni bir ihaleye çıktı.

‘VATANINI SEVEN ADAM’

İki firmanın katıldığı pazarlık usulü ihaleyi 292 bin 500 TL’lik teklif veren Kahramanmaraş merkezli ANG Almila Gıda Temizlik isimli şirket aldı. İptal edilen ihalede “400 litrelik galvanizli çöp konteyneri” belediyeye 480 TL’ye mal olacakken, yeni çıkılan ihalede aynı nitelikteki konteynerler 650 TL’ye satın alındı.

İhaleyi kazanan ANG Almila İlaçlama Şirketi’nin yönetim kurulu başkanının ise 2015 genel seçimlerinde MHP Kahramanmaraş milletvekili aday adayı olan Adem Gürz olduğu ortaya çıktı. Gürz’ün, Ülkü Ocakları Başkanlığı ve MHP il yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde de bulunmuştu. Gürz, kişisel internet sitesinde yer alan bilgilerde, kendisini “en çok vatanını seven adam” olarak nitelendiriyor.



