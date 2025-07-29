Cumhur'un küçük ortağından 3 suç için idam cezası çağrısı

Türkiye genelinde her gün yeni bir kentte orman yangını çıkarken Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Destici sosyal medya üzerinden idam cezasının geri getirilmesi için çağrıda bulundu.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce iki suç için idam cezasının getirilmesiyle ilgili anayasa teklifimizi Meclis'te imzaya açmış ve kamuoyuyla da paylaşmıştık. Şimdi, bile isteye ormanlarımızı yakan vatan hainlerini de ekleyerek üç suç için idam cezasının geri getirilmesini teklif ediyoruz.

1) Ormanlarımızı yakan hainler için,

2) Çocuklarımıza, kadınlarımıza tecavüz edip onları katleden sapık caniler için,

3) Bizzat silahla ya da bombayla askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı, öğretmenimizi ve masum insanlarımızı şehit eden teröristler için.

Var mısın? Türkiye"